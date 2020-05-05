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Ödemeler hesaplara yatıyor!

Kısa çalışma ödeneğinin, Nisan dönemine ilişkin ödemeler bugün itibariyle hesaplara yatırılacak.

05 Mayıs 2020 Salı 00:23
Ödemeler hesaplara yatıyor!

YOZGAT il genelindeki birçok firmanın da başvuruda bulunup, yararlanmak istediği kısa dönem ödemelerinin bugün itibariye hesaplara yatırılacağı bildirildi. Başvurusu henüz olumlu sonuçlandırılmamış olanlarda ödemelerin gecikebileceği kaydedildi. Ödemeler çalışanların İŞKUR’a bildirilen IBAN numaralarına yapılacak. IBAN bildirilmemişse PTT Bank aracılığı ile ödenecek. Korona virüs salgını sebebiyle işyerindeki çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapılabiliyor. Başvuru için işverenin işçinin rızasını alması şart değil. Öte yandan kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak izleyen ayın beşinde ödeniyor. Nisan dönemine ilişkin ödemeler bugün yapılacak. Başvurusu henüz olumlu sonuçlandırılmamış olanlarda ödemeler gecikebilir. Ödemeler çalışanların İŞKUR’a bildirilen IBAN numaralarına yapılacak, IBAN bildirilmemişse PTT Bank aracılığı ile ödenecek.

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Ödemeler Hesaplara Yatıyor!
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