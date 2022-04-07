Ödemeler başladı

KOSGEB İl Müdürü Mustafa Işık yapmış olduğu yazılı açıklamada; “KOSGEB İdaresi Başkanlığınca, Covit 19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik olarak yürütülmekte olan istihdam odaklı MKİ Hızlı Destek Programında işletmelere destek ödemeleri başladı. Programa başvuru yapan ve müdürlüğümüzden geçici onay mesajını alan işletmelerin MKİ Hızlı Destek Programı desteği ödemesi almak için; istihdam edilen şartlara uygun yeni personellerin istihdamının SGK kayıtlarına yansımasını takip eden ay’ da Ödeme Talep Formunu doldurarak Destek Ödeme Taleplerini KBS sistemi üzerinden talep etmeleri gerekmektedir. MKİ Destek Ödeme Talep Formu, www.kosgeb.gov.tr adresinde ‘E-Hizmetler’ menüsüne işletme yetkilisinin Kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Ödeme Talebi’ seçildikten her personel için ayrı ayrı online olarak doldurulacaktır. MKİ Hızlı Destek Programına başvuru yapan ancak henüz personel istihdamını gerçekleştirmeyen işletmelerimiz, kriterlere uygun yeni personelleri en geç 30 Nisan tarihine kadar sigorta girişlerini yaparak istihdam edebileceklerdir. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış 2 veya 4 yıllık üniversite mezunu veya Mesleki Teknik Lise mezunu personeller MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında istihdam edilebilecektir. 2021 yılının Aralık ayından itibaren işletmede çalışmaya başlayan personeller yeni personel kabul edilecektir. İşletmelerimiz ödeme taleplerini de en geç 25 Mayıs’a kadar yapabileceklerdir. İstihdam edilen her bir personel için yapılacak 100 bin liralık desteğin ilk 6 aylık kısmı olan 50 bin lira, SGK kayıtlarında personelin işe alındığının görülmesi ve KOSGEB’den ödeme talebinde bulunulmasından sonra MKİ Destek ödemesi olarak İşletmelerin banka hesaplarına yatırılacaktır. Daha sonra KOSGEB tarafından işletmenin taahhütlere uygunluğu izlenecek. Eğer işletme 6 ay içinde yükümlülüğünü yerine getirmişse ikinci 6 aylık 50 bin liralık destek ödemesi de yapılacaktır. Desteğin ödeme aşamasında işletmelerin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması veya geçmişe dönük borçlarını yapılandırmış olmaları gerekmektedir. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı Destek Ödemeleri hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilecektir” dedi.