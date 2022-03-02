Ödemeler başladı

Covid19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere yönelik olarak KOSGEB İdaresi Başkanlığınca başlatılan istihdam odaklı MKİ hızlı destek programında işletmelere destek ödemeleri başladı. Yozgat genelinde programa başvuru yapan ve başvurularına KOSGEB Yozgat Müdürlüğü tarafından geçici onay verilen işletmeler taahhüt ettikleri yeni personelleri işletmelerinde istihdam ettikleri ayı takip eden aydan itibaren destek ödeme taleplerini yapacaklarını belirten KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, ”Şartlara uygun yeni personelin, istihdamının SGK kayıtlarına yansımasını takiben işletmeler tarafından Ödeme Talep Formunun doldurularak ödeme talebi yapılması gerekmektedir. Destek Ödeme Talep Formu, www.kosgeb.gov.tr adresinde ‘E-Hizmetler’ menüsüne işletme yetkilisinin kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ seçildikten sonra online olarak doldurulacaktır. Yeni personelin en geç 2022 Nisan’a kadar istihdam edilerek sigorta girişinin yapılması, ödeme talep formunun nihai onayının ise en geç 25 Mayıs’a kadar verilmesi gerekmektedir. Kesin sıralama ve onay, ödeme talep formunun işletme tarafından onaylandığı tarihe göre olacaktır. Bu nedenle, işletmelerin en kısa zamanda yeni personeli istihdam etmeleri ve ödeme talep formunu doldurmaları önerilmektedir. İşe yeni başlayan personel için MKİ destek ödeme talebi yapılabilecek en son tarih, 25 Mayıs’tır. 100 bin liralık desteğin ilk 6 aylık kısmı 50 bin lira, SGK kayıtlarında personelin işe alındığının görülmesi ve KOSGEB’den ödeme talebinde bulunulmasından sonra MKİ destek ödemesi olarak İşletmelerin banka hesaplarına yapılacaktır. Daha sonra KOSGEB tarafından işletmenin taahhütlere uygunluğu izlenecek. İşletme eğer 6 ay içinde yükümlülüğünü yerine getirmişse ikinci 6 aylık 50 bin liralık destek ödemesi de yapılacaktır. Desteğin ödeme aşamasında işletmelerin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi ve SGK borcunun olmaması veya geçmişe dönük borçlarını yapılandırmış olmaları gerekmektedir. Genç İstihdamına yönelik olan bu programda mevcut istihdamın korunarak ilave alınacak yeni personel için kişi başına 100 bin liralık geri ödemeli işletme sermayesi desteği verilmektedir. İşletme sahibinin veya istihdam edilecek personelin kadın olması durumunda ilave olarak 10 bin lira daha ödeme yapılmaktadır. Bu destek, işletmede 2021 yılı ortalama personel sayısının korunması şartı ve en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü karşılığında verilmektedir. 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu personel de destek kapsamında istihdam edilebilmektedir. 2021 yılının Aralık ayında işletmede çalışmaya başlayan personelde yeni personel kabul edilecektir. Hızlı Destek Programına Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler, en geç 31 Mart tarihi saat 23.59’a kadar www.kosgeb.gov.tr. adresinden online olarak başvuru yapabileceklerdir. Programa başvuru yapacak İşletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaları ve KOBİ bilgi beyannamelerini doldurmaları veya güncellemeleri gerekmektedir. MKİ hızlı destek programı hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” dedi.

