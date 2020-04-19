Ödemeler banka hesaplarında

ÇEKEREK ilçesinde, desteklemelerden yararlanmak isteyen çiftçilerin geçen yıl yaptıkları başvuru sonucunda, destek almaya hak kazananlara yönelik ödemeler banka hesaplarına yatırıldı. Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, 31 Aralık 2019 tarihine kadar 37 çiftçinin destekleme başvurusu yaptığını hatırlatıldı. İşletme sahiplerine 207 anaç manda için toplam 51 bin 750 lira üreticilerin hesabına yatırıldı.

MALAK DESTEĞİ

1 Ocak-1Eylül 2019 tarihleri arasında doğan, doğduğu işletmede en az 120 gün kalan ve programlı aşılarını yaptıran, 31 Aralık 2019 tarihine kadar İlçe Tarım Müdürlüğüne destekleme dilekçesi ile başvuran 32 işletme sahibinin 107 malağı için 26 bin 750 lira da üreticilerin hesabına aktarıldı. 31 Aralık 2019 tarihine kadar destekleme müracaatı yapmayan işletme sahiplerinin 1 Temmuz-1 Ağustos 2020 tarihleri arasında ilçe müdürlüğüne destekleme müracaatında bulunabilecekleri kaydedildi. İkinci dönem de 1 Eylül 2019 tarihlerinden sonra doğanlar ile sonradan destekleme dilekçesinde bulunanların hakediş listesi daha sonra onaylanacağı bildirildi.

KOYUN-KEÇİ DESTEĞİ

Çekerek İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 88 küçükbaş işletme sahibinin 8 bin 115 anaç koyun keçi desteklemesi için 202 bin 875 liranın işletme sahiplerinin banka hesabına yatırıldığını da bildirdi. Buzağı Desteklemesi ile ilgili olarak ise, ‘’1 Ocak ila 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında doğan en az 120 gün işletmesinde kalan, programlı aşılarını yaptırmış 24 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında ilçe müdürlüğümüze bin 362 işleme sahibi destekleme müracaatında bulunmuştur. İşletme sahibimize 6 bin 608 buzağı için 2 milyon 313 bin 400 lira tutarında ödeme yapılacaktır. Ödemeler, 24 Nisan Cuma günü saat 18.00 ‘den sonra T.C kimlik numaralarının son harfine göre işletme sahiplerimizin hesabına aktarılacaktır. Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuru yapmayan işletme sahiplerimiz 15 Haziran 2020 tarihleri arasında ikinci dönem buzağı desteklemesi başvurusunu ilçe müdürlüğümüze yapabilecektir. 1 Eylül-31 Aralık 2019 tarihi arasında doğanlar ile ikinci döneme başvuru yapanların hakediş işlemleri Temmuz ayının sonunda tamamlanacaktır’’ denildi.

Çiğ Süt Desteklemesiyle ilgili olarak da, 2019 yılı Aralık ayı itibariyle 5 bin 932 litre süt için 711 bin 84 lira üreticilere ödemesi yapıldığı açıklaması yapıldı.