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Ödeme kolaylığı

YOZGAT Belediyesi, vatandaşların ödemelerini rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla iki ayrı noktaya bankamatik kurdu, hizmete hazır hale getiriliyor.

Ödeme kolaylığı

YOZGAT Belediyesi, vatandaşların ödemelerini rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla iki ayrı noktaya bankamatik kurdu, hizmete hazır hale getiriliyor.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Ödeme kolaylığı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın yeni bir hizmet ile daha tanıştığına dikkat çekerek, ‘’Belediyemizle ilgili her türlü ödemeler ile su yüklemelerinin nakit ve kredi kartı ile yapılabileceği, kurulumunu tamamlamak üzere olduğumuz ödeme noktalarımız çok yakında hizmete giriyor. Hizmetlerimizle öncü ve farklı olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Alanı ve Kentpark' ta hizmet verecek olan otomatlarımız hayırlı olsun’’ dedi.

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