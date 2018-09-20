Ödeme kolaylığı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın yeni bir hizmet ile daha tanıştığına dikkat çekerek, ‘’Belediyemizle ilgili her türlü ödemeler ile su yüklemelerinin nakit ve kredi kartı ile yapılabileceği, kurulumunu tamamlamak üzere olduğumuz ödeme noktalarımız çok yakında hizmete giriyor. Hizmetlerimizle öncü ve farklı olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Alanı ve Kentpark' ta hizmet verecek olan otomatlarımız hayırlı olsun’’ dedi.