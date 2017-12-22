Odayı kurumsallaştıracak

Yozgatlı elektrikçilerden Abdullah Potuk, 7 Mart 2018 tarihinde yapılacak oda başkanlığı seçimlerinde, başkanlığa aday olduğunu ilan etti.

Abdullah Potuk, 23 yıldır elektrikçi olarak meslek hayatını sürdürdüğünü, seçilmesi durumunda 210 üyesi bulunan Elektrikçiler Odası’nı kurumsal bir yapıya kavuşturarak, esnafın ufkunu açacak projeler üreteceğinin vaadinde bulundu.