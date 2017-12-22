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Odayı kurumsallaştıracak

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası’na başka adaylığını açıklayan Abdullah Potuk, seçilmesi durumunda odayı kurumsal bir yapıya kavuşturacağını söyledi.

Odayı kurumsallaştıracak

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası’na başka adaylığını açıklayan Abdullah Potuk, seçilmesi durumunda odayı kurumsal bir yapıya kavuşturacağını söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
131 Okunma
Odayı kurumsallaştıracak

Yozgatlı elektrikçilerden Abdullah Potuk, 7 Mart 2018 tarihinde yapılacak oda başkanlığı seçimlerinde, başkanlığa aday olduğunu ilan etti.
Abdullah Potuk, 23 yıldır elektrikçi olarak meslek hayatını sürdürdüğünü, seçilmesi durumunda 210 üyesi bulunan Elektrikçiler Odası’nı kurumsal bir yapıya kavuşturarak, esnafın ufkunu açacak projeler üreteceğinin vaadinde bulundu.

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