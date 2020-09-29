ODANIZI HAVALANDIRIN!

YOZGAT Makina Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İhsan Salman, kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs (Covid-19) salgını ülkemizi de çok ciddi bir şekilde etkilediğini hatırlattı. Salman, vaka sayısının artmasının hijyen ve izolasyon kurallarına harfiyen uyması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini, havalandırma sistemlerinin sağlıklı bir şekilde kurulması ve çalıştırılmasının salgının etkilerini azaltabilmek adına ciddi önem arz ettiğine dikkat çekti. Kapalı bir alanda özellikle havalandırma sisteminin zayıf olduğu bir mahalde virüslerin ortama yayılma etkisi çok yüksek olmaktadır. Salman, ‘’Bir kişinin kapalı bir ortamda konuşması, öksürmesi ve hapşırması esnasında ortama binlerce damlacık yayılmaktadır. Bu damlacıkların büyük olanları, zemin, koltuk, masa gibi en yakın yüzeye yapışmakta, geri kalan küçük damlacıklar ise havada uzun bir zaman asılı kalmaktadır. Eğer ortamda hava sirkülasyonu yoksa küçük damlacıklar hareket etmeyerek havada kalmaya devam edeceklerdir’’ uyarısında bulundu. Korona virüsün havada asılı kaldığı ve uzun bir süre hava da etkisini kaybetmediğine dair henüz kesinleşmiş bir bilginin bulunmadığını da kaydeden Salman, ‘’Fakat bu salgın dönemimde tedbiri elden bırakmamak adına, pencereleri açmak ve hava sirkülasyonunu artırmak korumanın etkili bir yolu olarak görünmektedir. Pencereyi açtığınızda damlacıklar hızlı bir şekilde ortamı terk edeceklerdir. Önemli olan temiz havanın içeri gireceği sirküle olacağı bir hava akımı (cereyan) oluşturmaktır. Bu nedenle evlerimizde yapabilirsek her saatte bir 15 dakika pencerelerimizi açarak ortamı havalandırmamız gerekmektedir’’ diye konuştu. Salman, doğal havalandırmanın yapılamadığı veya yetersiz kaldığı binalarda havalandırma tesisatı sisteminin virüs yayılımını engelleyebilmesi adına çok önemli olduğunu bildirdi. Salman, ‘’Tüm havalandırma sistemlerinin bakımı ve idamesi, enfeksiyon kontrolü açısından büyük önem taşımaktadır. Uygun izleme ve bakımı yapılmayan havalandırma sisteminde aksaklıklar meydana gelir. Gerekli periyodik bakım yapılmadığı takdirde havalandırma sistemleri patojen mikroorganizmalar için bir rezervuar haline gelebilir. Hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, iş merkezleri, büyük ofisler, uçaklar, trenler gibi genel ve büyük hacimli yapıların içinde oluşturulan her tür özel havalandırma sisteminin bakımı teknik ekip tarafından düzenli olarak yapılmalı, filtreler değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve akım kontrolü yapılmalıdır. Havalandırma tesisatında alınan tedbirlerle korona virüsün yayılma hızını düşürebilir hatta durdurabiliriz’’ ifadelerini kullandı.