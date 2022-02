ODALARIN SORUNLARI KONUŞULDU

Toplantıda odaların sorunları, yapılması gerekenler ve yol haritaları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, TÜRMOB Genel başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz, Yozgat Belediye başkanı Celal Köse, Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Yozgat Vergi Dairesi Müdürü Hakan Odabaşı, İl Müftüsü Ali Gülden, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Yozgat Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Altın, Yozgat Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Sinan Çelik, katıldı. Anadolu Odaları Platform toplantısında konuşan Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, platform kapsamında bir araya gelmemiz, mesleğimizin başarıya ulaşılması noktasında yapılan oluşumda fikir, neden, sonuç ilişkileri müzakere edilmesi, başarının sağlanmasında atıf olarak görmek mesleki alanda büyük bir kaynak olduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan da bir paydaş olarak katkı olacağı da kaçınılmaz olacağını söyledi. Bulut, Yapılan bu platform toplantılarının başta odalar olmak üzere, Yaşam boyu eğitime, hizmet pazarlamasına önem verilmesi, muhasebe mesleğinde kalite standartlarına uygun hizmet üretimi sağlanması noktasında ve TÜRMOB’un bu yönde başarısına katkı sağlanmasına, yön verilmesi, kendilerini Oda başkanlarının sorumluluğun birer paydaşçıları olarak görev ve sorumluluklarının olduğunun bilinmesi gerektiğini vurguladı. Bulut, ‘’Yıllardır mesleğimizle ilgili sorunları kürsülerde hemen hemen her platformda anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Çünkü sorunlarımız bitmiyor. Bu platformda görüşülen konular ve meslektaşlarımızın sorunları bizzat genel başkanımıza bu toplantıda aktarıldı. Dayanışma, yardımlaşma ve birlikte olmak insanı asla yolda bırakmaz. Bu yüzden dayanışmaya önem verdiğimizi ve hayatımızın her alanında dayanışma gücüne inanan ve uygulamaya özen gösteren düşünceyle siz değerli oda başkanlarımızı ve misafirlerimizi ağırlamaktan mutluyuz. Dünya, ülkemiz ve biz mali müşavirler olarak pandemiden dolayı zor günler geçiriyoruz. Pandemiye sanki meydan okur gibi ülke genelinde tüm mali müşavirler işlerinin başında olup, ekonomiye nasıl katkıda bulunur onun hesaplarını yapıyor. Tabi bu süre içerisinde pandeniden dolayı bir çok meslektaşımızı da kaybettik. Mekanları cennet olsun. Mesleğimizin daha güzel yarınlar için bundan böyle yapılacak platform toplantılarında fikir, dayanışma ve yardımlaşma noktasında Yozgat SMMM Odası olarak hazır olduğumuzu ve her zaman sizleri misafir etmekten mutlu olacağımızı belirtmek isterim’’ dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı görüş alış verişleri yapılarak Odaların sorunları masaya yatırıldı.