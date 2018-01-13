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Odalar Buluştu

YOZGAT il genelinde faaliyetini sürdüren oda ve borsaların temsilcileri Boğazlıyan ilçesinde toplandı.

Odalar Buluştu

YOZGAT il genelinde faaliyetini sürdüren oda ve borsaların temsilcileri Boğazlıyan ilçesinde toplandı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Odalar Buluştu

Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ile Boğazlıyan Ticaret Borsasının ev sahipliğindeki toplantıya Yozgat, Boğazlıyan, Yerköy, Sorgun ve Şefaatli Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri katıldı. Toplantının moderatörlüğünü Odalar/Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Mehmet Kara üstlendi. Toplantının ilk bölümünde üç ay önce Yozgat Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantının değerlendirilmesi yapıldı. Alınan kararların gerçekleşmesinin sevindirici olduğu, toplantıların verimli olduğu kanaati ile gündeme geçildi. Daha önce belirlenen gündem maddeleri değerlendirildi, kararlar alındı. Yozgat’ta, ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ için bir önceki müşterek toplantıda görüşmelerin yapıldığı hatırlatılarak, ‘Belirlenen ürünlerden Ametist Taşı ve Sultani Mercimek’ ile ilgili yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Sürecin daha hızlı ve amacına uygun yürütülmesi adına Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat Ticaret Borsasının koordinatör kurum olarak belirlendi. Tarıma dayalı sanayi çalıştayının Boğazlıyan, Yerköy, Sorgun ve Şefaatli İlçelerinde yapılması, akabinde oluşacak veri tabanı ile Mayıs-Temmuz 2018 ayları arasında geniş katılımlı bir çalıştayın düzenlenmesi uygun bulundu. Lobicilik faaliyetleri kapsamında Şubat ayı içerisinde üst yönetimlerin katılacağı ziyaret programlarına başlanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin ziyaret edilmesine karar verildi.

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