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Oda’dan radikal karar

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Methi Ulusoy, odanın görevinin sadece aidat alıp, evrak vermekten ibaret olmadığını belirterek, üyelerin lehine olacak radikal kararları uygulamaya koymaya başladıklarını söyledi.

Oda’dan radikal karar

YOZGAT Elektrikçiler Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Methi Ulusoy, odanın görevinin sadece aidat alıp, evrak vermekten ibaret olmadığını belirterek, üyelerin lehine olacak radikal kararları uygulamaya koymaya başladıklarını söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Oda’dan radikal karar

Ulusoy, Oda hizmetleri, Oda faaliyetleri ve Odaya kayıtlı olan esnafların daha etkin tanıtılması amacıyla www.yeesob.com internet sitesini hizmete açtıklarını kaydetti. Ulusoy, “Meslek Odamıza ilişkin faaliyetlerimizi, üyelerimize yönelik güncel gelişmeler ve faydalanabileceği destekler konusunda daha etkin bir şekilde haberdar edebilmek için kurumsal bir yapıya geçiş yapıyoruz. Bunlardan ilki üyelerimize söz verdiğimiz gibi web sitesi kurmakla başladık. Kısa bir zaman içerisinde de fiziksel mekanımızı Odamız üyelerine daha etkin hizmet verebileceğimiz bir alana taşımak olacaktır’’ dedi.

Ulusoy, ‘Kalite Yönetim Sistemi’ kuracaklarının da müjdesini vererek, bu sistemle yaptıkları, yapacakları her şey planlanmış, üye menfaatleri göz önünde bulundurularak yapılacağının altını çizdi. Ulusoy, ‘’Eskiden olduğu gibi aidat öde evrak al mantığı olmayacak. Oda üyelerinin sorumluluğu aidatlarını düzenli olarak ödemektir. Bu kanunla açıktır. Oda Yönetiminin de görevi üyenin ihtiyacı olan faaliyetleri planlayarak onlara sunmaktır. Bizlerde her türlü imkandan üyelerimizi sonuna kadar faydalandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Ramazan ayı sonrası Odamız üyelerine çifte bayram yaptıracak faaliyetler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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