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Odadan esnaf ziyareti

ŞEFAATLİ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulusoy, Oda Genel Sekreteri Yasin Karaca, Yozgat Odalar, Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, ilçede faaliyette bulunan işletmeleri ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundular. Bu ziyaretlerin devam edeceğini dile getiren Ulusoy, ‘’Kalkınma adına, bölgesel gelişim adına faaliyette bulunan her işleme bizim için çok önemlidir. Bu tip ziyaretleri yaparak istişarede bulunduk, bundan sonraki süreçlerde de destek olabileceğimiz alanları tespit ettik’’ dedi.

Odadan esnaf ziyareti

ŞEFAATLİ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulusoy, Oda Genel Sekreteri Yasin Karaca, Yozgat Odalar, Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara, ilçede faaliyette bulunan işletmeleri ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundular. Bu ziyaretlerin devam edeceğini dile getiren Ulusoy, ‘’Kalkınma adına, bölgesel gelişim adına faaliyette bulunan her işleme bizim için çok önemlidir. Bu tip ziyaretleri yaparak istişarede bulunduk, bundan sonraki süreçlerde de destek olabileceğimiz alanları tespit ettik’’ dedi.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Odadan esnaf ziyareti

Ulusoy, Şefaatli-Yerköy arasındaki, ortasında Delice Irmağı’nın geçtiği Karanlık Dere vadisi ile ilgili hazırlanan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Ulusoy, meyvecilik araştırma ve geliştirme faaliyetleri göstermek üzere, ‘Karanlık Dere Tarım ve Meyvecilik Üretim Sanayi’ şirketinin kuruluş çalışması tamamlanarak, tescilinin yapıldığını, yapılacak çalıştay ile konunun daha etkin hale getirileceğinin altını çizdi.

Ziyaret edilen işletmelerden Dişlitaş Tarım Makinaları İmalat ve Pazarlama firması yetkilisi Abdurrahman Dişlitaş, faaliyetleri hakkında oda temsilcilerini bilgilendirdi. Özellikle tarım makinaları imalatı, tırmık, çizel, kültivatör ve yaylı kültivatör imalatında bulunan firmanın ‘Yerli Malı Belgesi’ alan ilk firmalardan birisi olduğuna dikkat çekildi. 17 dönüm arazi üzerine kurulmuş modern bir tarım işletmesi görünümünde olan Banu Sakallı tarım işletmesi yetkilisi Ömer Sakallı da, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık üssü olacağına inandığını, kendilerinin de bu alanda modern bir tesis ile faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi. Osmanlı Yapı Market yetkilisi Makine Mühendisi Muhammet Mustafa Yıkılmaz, Fransa’da aldığı eğitimden sonra memleketine yatırım yapma kararı aldığını, bu yıl içerisinde ihracata başlayacağını, bunun için pazar araştırmalarını tamamladığını bildirdi.

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