Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1260
ALTIN
465.931
DOLAR
7.6919
STERLİN
10.2072
EURO
9.1238

Oda rapor hazırladı

ANKARA-Tiflis bağlantılı Yüksek Hızlı Tren hattının ilk etabını oluşturan kesimde çalışmaların sonuna gelinirken, Yozgat ticaret ve Sanayi Odası da, ulaşım ağının genişlemesinin Yozgat’a sağlayacağı getiriler için neler yapılması gerektiği konusunda rapor hazırladı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:30
Oda rapor hazırladı

Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda Yozgat'ın gelişimi ile alakalı olarak hazırladıkları raporun eksikliklerinin bulunabileceğini, bunlarında zaman içirişinde diğer paydaşlarla birlikte giderilebileceğini söyledi. Çelik, ‘’Yozgat'a hızlı tren gelecek. Bizim aklımıza, Yozgat'a hızlı tren gelirken biz oturup onu mu seyredeceğiz sorusu geldi. Yozgat hızlı trene ne kadar hazır? Yozgat'a hızlı trenden önce Yozgat'taki tüm kamu kurumlarının, yerel yöneticilerin, STK'ların yapması gereken hazırlıklar ve hızlı trenin Yozgat'a ne kadar karı olacak, bu karı nasıl maksimum yapabiliriz? Sorularına cevap aradık’’ dedi.  Çelik, Yozgat’ta bazı eksiklikler gördüklerini,  hızlı trenle birlikte Yozgat'ın ekonomisinin negatif etkilenmemesi için yapılaması gereken bazı hamlelerin bulunduğunu bildirdi. Çelik, ‘’Bunu da elbette TSO olarak tek başımıza yapamayız. Hep birlikte bu çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Hazırladığımız raporda; STK'ların, belediyenin, kamu kurumlarının, valiliğimizin, il özel idaremizin yapması gerekenler var. Geliştirilerek daha güzel noktalara getirilebilir. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Eğer biz hazırlıklarımızı yapamazsak Yozgat olarak hızlı tren geldiğinde negatif anlamda etkileniriz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Oda Rapor Hazırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ULU KAVAK AĞACINA ZiYARETÇi AKINI
ULU KAVAK AĞACINA ZiYARETÇi AKINI
Birlik binası yapılıyor
Birlik binası yapılıyor
Vergi borçlarına yapılandırma
Vergi borçlarına yapılandırma
BOZOK DA DOLACAK
BOZOK DA DOLACAK
HES kontrolü
HES kontrolü
Borsadan ziyaret
Borsadan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim