Oda rapor hazırladı

Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda Yozgat'ın gelişimi ile alakalı olarak hazırladıkları raporun eksikliklerinin bulunabileceğini, bunlarında zaman içirişinde diğer paydaşlarla birlikte giderilebileceğini söyledi. Çelik, ‘’Yozgat'a hızlı tren gelecek. Bizim aklımıza, Yozgat'a hızlı tren gelirken biz oturup onu mu seyredeceğiz sorusu geldi. Yozgat hızlı trene ne kadar hazır? Yozgat'a hızlı trenden önce Yozgat'taki tüm kamu kurumlarının, yerel yöneticilerin, STK'ların yapması gereken hazırlıklar ve hızlı trenin Yozgat'a ne kadar karı olacak, bu karı nasıl maksimum yapabiliriz? Sorularına cevap aradık’’ dedi. Çelik, Yozgat’ta bazı eksiklikler gördüklerini, hızlı trenle birlikte Yozgat'ın ekonomisinin negatif etkilenmemesi için yapılaması gereken bazı hamlelerin bulunduğunu bildirdi. Çelik, ‘’Bunu da elbette TSO olarak tek başımıza yapamayız. Hep birlikte bu çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Hazırladığımız raporda; STK'ların, belediyenin, kamu kurumlarının, valiliğimizin, il özel idaremizin yapması gerekenler var. Geliştirilerek daha güzel noktalara getirilebilir. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Eğer biz hazırlıklarımızı yapamazsak Yozgat olarak hızlı tren geldiğinde negatif anlamda etkileniriz’’ diye konuştu.