Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102158
ALTIN
379.928
DOLAR
6.7915
STERLİN
8.2745
EURO
7.4554

Oda Kendi Binasında

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası kendi binasında hizmete vermeye başladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 01:16
Oda Kendi Binasında

SORGUN Esnaf ve Sanatkarlar Odası mülkiyeti kendilerine ait, yeni binada hizmete başladı. Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni bina için açılış töreni düzenlemediklerini söyledi. Kaygusuz,  kuruluşundan bu yana kirada hizmet verdiklerini, bundan sonra kendi binalarında daha iyi hizmet vermeye çalışacaklarını dile getirerek, "Yeni binamız ilçemize bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Birlik olur, birbirimize yardım edersek çok güzel işler başarabiliriz. Bundan herkes kazançlı çıkar. Biz kendi binamızın hayalini kurduk ve hayalimizi gerçekleştirdik. Yönetim olarak biz bu cesareti göstererek, yeni yerimizi esnaf ve sanatkarlarımıza kazandırdık" dedi.

Korona virüs nedeniyle esnafın 3 aydır mağdur olduğunu vurgulayan Kaygusuz, "Birçok esnafımızın iş ve düzeni bozuldu. Yeni iş yeri alımı nedeniyle bizim de mali sıkıntılarımız oldu. Bu sıkıntılara rağmen yine de iş yerleri kapatılan 120'ye yakın esnafımızı yardım paketi ile desteklemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Oda Kendi Binasında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nereler ne zaman açık?
Nereler ne zaman açık?
Çandır’a hastane
Çandır’a hastane
Sarıkaya’da EDS dönemi
Sarıkaya’da EDS dönemi
TKDK Bilgilendirdi
TKDK Bilgilendirdi
Dereler geçit verecek
Dereler geçit verecek
Çocuklar parklara koştu
Çocuklar parklara koştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim