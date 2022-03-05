Oda Başkanlarından ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'i ziyaret eden oda başkanları misafirperverliğinden dolayı Başer'e teşekkür ederek, yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başer, "Başkanlarıma nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkanlarım şahsında oda mensubu kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Daha sonra CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'i ziyaret eden Oda Başkanları, ziyarette Yozgat ve ilçeler için yapılan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundular.