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Oda Başkanları toplandı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası’nın katılımı Kırıkkale Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu ve Ege Odaları Birleşik Platformunda, mesleki sorunlar ve çözümlerine yönelik konular masaya yatırıldı.

Oda Başkanları toplandı

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası’nın katılımı Kırıkkale Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu ve Ege Odaları Birleşik Platformunda, mesleki sorunlar ve çözümlerine yönelik konular masaya yatırıldı.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Oda Başkanları toplandı

Toplantıya, Anadolu Odaları ve Ege Odaları, Akdeniz Odaları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu platform Üyeleri katıldı. TÜRMOB Genel Saymanı Emre Kartaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat Nalbantoğlu, Eray Mercan ve Masum Türker ile Denetleme kurulu üyesi Nevzat Akkaya, Disiplin Kurulu Üyeleri Mehmet Doğan ve Erdal Sayar da toplantıda hazır bulundu. Yozgat Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, toplantıda bir çok meşki sorunun gündeme getirilip, çözümleri noktasında atılması gereken adımların ve yol haritasının belirlendiğini kaydetti. 

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