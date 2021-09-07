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Oda Başkanları buluştu

Yozgat’ta faaliyetini sürdüren Oda ve Borsa Başkanları, taziye ve düğün törenine katılmak üzere Yerköy ilçesine gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelip, değerlendirmelerde bulundular.

07 Eylül 2021 Salı 00:49
Oda Başkanları buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu bazı üyeleri ile birlikte taziye ve düğün törenine katılmak üzere geldiği Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Yozgat’ta faaliyetini sürdüren Oda ve Borsa başkanlarıyla da buluştu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bir süre önce vefat eden Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Mehmet Kaya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, taziye ziyareti sonrasında Yerköy Ticaret Borsası’nda toplantı yaptı. Toplantıya Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, TOBB Yozgat İcra Kurulu Başkanı Gülhan Karaca ile diğer oda ve borsa başkanları, temsilcileri katıldı. Toplantıda, genel değerlendirmelerde bulunuldu. Hisarcıklıoğlu daha sonra düğün törenine katıldı. Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na seçilen Çoşkun Kahraman’ın kızı Merve ile Tekin’in nikahına şahitlik eden Hisarcıklıoğlu, genç çifte saadet diledi, evlilik cüzdanını geline teslim etti. Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay ile de bir araya geldi. Arazay, Hisarcıklıoğlu’na Neşet Ertaş’ın portresini hediye etti.

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Oda Başkanları Buluştu
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