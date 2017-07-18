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“O kahraman benim!” 

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) tarafından ‘O Kahraman Benim’ adlı bir kampanya başlatıldı. Kampanya ile savaş ve afet gibi olağanüstü durumlarda gönüllü vatandaşların desteği ve yardımı amaçlanıyor.

“O kahraman benim!” 

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) tarafından ‘O Kahraman Benim’ adlı bir kampanya başlatıldı. Kampanya ile savaş ve afet gibi olağanüstü durumlarda gönüllü vatandaşların desteği ve yardımı amaçlanıyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:07
28 Okunma
“O kahraman benim!” 

Yozgat AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, gerektiğinde enkaz veya afet bölgesinin güvenliğinin sağlanması gibi afet faaliyetlerine devletin resmi güçlerinin yanında ve eş güdümünde gönüllü olarak katılmak isteyen kişiler, sivil toplum örgütleri, özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların ‘Afet Gönüllüsü’ olarak adlandırıldığını söyledi.

Cumhuriyet Alanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında stant açan AFAD, kampanyanın tanıtımını yaparak, vatandaşlardan gönüllü olmalarını talep etti.

AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, 

‘O kahraman Benim’ kampanyasıyla AFAD gönüllüsü olan vatandaşların, afet ve acil durumlarda kaybolan kişilerin aranması, enkaz altında mahsur kalanların kurtarılması, yiyecek ve içecek dağıtılması, afetzedelere giyecek dağıtılması, geçici barınma merkezlerinin kurulması, kurtarılan afetzedelere ilk yardım yapılması, enkazın çevre güvenliğinin sağlanması gibi konularda görev alacağını aktardı.

AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, AFAD gönüllülük sisteminin amaçları hakkında yaptığı açıklamada “Tehlike haberlerinin en hızlı şekilde tehlike bölgesindeki bireylere ulaştırılması, bireylerin hafif kurtarma, ilk yardım ve yangınlara müdahale faaliyetlerini başlatması, eğitim ve tatbikatlarla bireysel farkındalıkların ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.

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