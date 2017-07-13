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O geceyi unutmayacağız!

Darbe kalkışmasının yaşandığı gece Ankara’da inşaat işçisi olarak çalışan evlatları şehit olan Koçak Ailesi, hiçbir zaman o karanlık geceyi ve hainleri unutmayacaklarını söylediler. 

O geceyi unutmayacağız!

Darbe kalkışmasının yaşandığı gece Ankara’da inşaat işçisi olarak çalışan evlatları şehit olan Koçak Ailesi, hiçbir zaman o karanlık geceyi ve hainleri unutmayacaklarını söylediler. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:05
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O geceyi unutmayacağız!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Kemal Yurtnaç, Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Altınpınar Gülyayla köyünde yaşayan 15 Temmuz şehidi Mustafa Koçak'ın  ailesini ziyaret etti.
Aileyi evinde ziyaret eden Bakan Bozdağ ve beraberindekiler daha sonra şehit Mustafa Koçak’ın kabrini ziyaret edip karanfil bırakarak dua etti.
Şehit babası İbrahim Koçak, zor geçen bir yılda her zaman devletin yakın ilgi ve alakası ile teselli bulduklarını söyledi. 
Koçak, 16 Temmuz sabahı oğullarının şahadet haberi aldıklarında dünyalarının değiştiğini belirterek; “O günü, yaşadıklarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim oğlumuz Ankara’da inşaat işçiliği yapan kendi ekmeğinin derdinde bir insandı. O gece hainlere karşı koşmuş gittik, şehit olmuş. Zerre pişmanlık duymadım, aksine gurur duydum. Tüm evlatlarımla birlikte aynı yolda ben de seve seve koşmaya hazırım” dedi. 
Anne Züleyha Koçak da, 15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. 
Koçak; “O gece ülkemizi kan gölüne dönüştürmek isteyen, evladımla birlikte onlar, yüzlerce insanın evladının canını kast eden katilleri hiçbir zaman unutmayacağım, mahşerde iki elim yakalarında olacak dedi.  
ALLAH HAİNLERİN YANINA KOYMAZ
Yozgatlı 15 Temmuz şehitlerinden özel harekat polisi Mustafa Arslan’ın annesi Şenol Arslan’da darbecilere ateş püskürdü.
“Allah hainlerin yanına koymasın başımız dik alnımız açık” diyerek oğlunun kabri başında göz yaşı döken Arslan; “Yaşamadı bizim yavrularımız, onlarda yaşamasınlar. Yavrularımın boynunu bükük koydular. Allah’ta onların boynunu büksün. Bir yıldır yediğimiz içtiğimiz zehir oldu. Ahımız kalmasın, ekmeğinin peşindeydi kuzum benim. Başka bir şeyi yoktu. Yavrularının rızkını peşindeydi” şeklinde konuştu.
 

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