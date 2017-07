O geceyi konuştuk

Şehitlikte düzenlenen anma programına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bırakarak dua etti. Anma programı Büyük Cami’de mevlidi şerif okunmasıyla devam etti.

Şehit Ailesi Unutulmadı

Bakan Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet daha sonra Gülyayla köyünde ikamet eden 15 Temmuz şehidi Mustafa Koçak'ın ailesini ziyaret etti.

Üniversitemizde “15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi” Açıldı

Anma programı kapsamında Üniversitemiz tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında “15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi” açılışı yapıldı. Sergide, İstanbul, Ankara ve Yozgat’ta 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve ardından tutulan demokrasi nöbetlerinden kesitler yer aldı.

Üniversitemizde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Paneli”

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Baro Başkanı Mehmet Şimşek, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, Prof. Dr. Şenol Akın, fakülte dekanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan panel, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz Şehitleri sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey: “15 Temmuz’u Unutmayacağız ve Unutturmayacağız”

Panelin açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey; üzerinde yaşadığımız toprakların çok şehit gördüğünü ve her karışında şehit kanının olduğunu belirterek, “Şehitlik bizim inancımızda peygamberlikten sonra bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebedir. 15 Temmuz’da şehit olan 249 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Ecdadımız Anadolu’ya girerken Malazgirt’te kefenini giyerek bu topraklara şehit olmayı göze alarak girmiştir. Son şehitlerdeki üzüntümüz, bizden zannettiğimiz hainlerin kalkışmasıyla ortaya çıkan durumdur. Hainlerin ihanetini önlemek için verilen mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizin her biri kutsal bir mekân elde ettiler. Allah mekânlarını cennet etsin. Bize düşen bunları unutmamak ve unutturmamaktır.” dedi.

Hainlerin, her dönemde farklı kılıklara ve farklı kisvelere bürünerek bu ülkeye ve bu millete ihanet etmekte olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey; “Son hareket biraz da milletin hissetmeyeceği şekilde dini inançları kullanarak ortaya konulan bir ihanettir. Din konusundaki küçücük ayrılıklar ve sapmalar; üzerinde hassasiyetle durulması gereken, çok dikkat edilmesi gereken hususlardır. Din konusundaki küçük sapmalar büyük tehlikelerin habercileridir. Yaşadıklarımızdan bir ders çıkararak eğitimdeki ihmalimiz sebebiyle kendi evlatlarımızı kaybetmemek durumundayız. Bilhassa sağlam ve köklü bir milli eğitimi ve din eğitimi-öğretimi politikasının bundan sonra devlet politikası haline getirilerek hiç olmazsa bundan sonra kendi evlatlarımızı kaybetmeme gayreti içerisinde olmamız, bu yaşananlardan ders çıkarttığımızın göstergesi olacaktır.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Hain darbe gecesi birinci derecede hedef olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun dirayetli duruşu ve teşviki ile Türkiye’nin her karış toprağında köyünde, kentinde sokaklara çıkıp hainlere fırsat vermeyen milletimize en içten saygılar sunuyor, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca “Darbelerin Tarihsel Arka Planı”, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alper Mumyakmaz “Darbelerin Sosyolojik Arka Planı ve 15 Temmuz” İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Harun Akkaya “15 Temmuz Darbe Girişimini Besleyen Dini Söylem ve Uygulamalar” konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.