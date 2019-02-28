Nurdoğdu kınadı

Nurdoğan, 28 Şubat 1997 post modern darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu, bir dönem cezaevinde kaldığını, o dönemin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti. 28 Şubat 1997'nin özgürlük alanlarına, değer yargılarına topyekun savaş ilan edilen bir tarih olarak anılmaya başladığını dile getiren Nurdoğan, 28 Şubat'ın dindar ve inançlı insanlara yönelik karalama kampanyalarının ve iftiraların ayyuka çıktığı kirli bir dönem olduğunu ifade etti. Nurdoğan, “28 Şubat sürecinde toplumuna yabancılaşan, siyaset, ordu, yargı ve medya tarafından İslami duyarlılığı olan kişilere ve kurumlara karşı sistematik ve kurumsal bir zulüm uygulanmıştır. İnanç özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi temel haklar ortadan kaldırılmıştır. Milyonlarca insana zulüm yapılmıştır. Binlerce öğretmen baskılara dayanamayıp istifa etmiştir. Birçok devlet memuru istifa etmiştir. Öğrenciler istedikleri üniversitelerde eğitim görememiştir” dedi.