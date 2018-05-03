Nurdoğan boş durmuyor

AK Parti Yozgat İl Başkanlığına 24 Haziran tarihinde yapılacak olan milletvekilliği aday adaylığı için yaptığı başvuru sonrasında hiç beklemeden seçim çalışmalarına başlayan Nurullah Nurdoğan, ilçeleri gezerek vatandaşların dertlerini dinliyor. Dün Boğazlıyan, Sarıkaya, Şefaatli ve Yerköy ilçelerini gezen Nurullah Nurdoğan, burada vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerini dinledi. Partilileri ile istişare yapan Nurdoğan, ilçe ziyaretlerine devam edecek.