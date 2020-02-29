Nur Sultan-Yozgat arasına köprü

Prof. Dr. Zorlu, Kazakistan’a yaptığı son seyahatinde, TİKA Ofisini de ziyaret etti. Zorlu, TİKA Ofisinde, Bozok Müzesi konusundaki işbirliği imkanlarını konuşma imkanı buldu. Zorlu, ‘’Yozgat ve Nur-Sultan şehri arasında köprü kuracağız. TİKA Koordinatör Evren Rutbil, Kökbar (Gökbörü) oyununu tanıttıkları özel kitabı hediye etti’’ dedi. Yozgat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ettiğini bildirdi. Zorlu, ‘’Türkiye Türkçesi eğitimleri devam ediyor. Ben oradayken bir grup basın mensubu eğitime başlamıştı. Önemli hizmetleri olan Enstitü Müdürü Almagül hanıma tavşan kanı çay için de teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.