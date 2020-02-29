Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105994
ALTIN
316.333
DOLAR
6.2384
STERLİN
7.9909
EURO
6.8405

Nur Sultan-Yozgat arasına köprü

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Kazakistan’ın Nur Sultan şehrinde kurulmasına yönelik projesi hazırlanan ‘Bozok Müzesi’ ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:44
Nur Sultan-Yozgat arasına köprü

Prof. Dr. Zorlu, Kazakistan’a yaptığı son seyahatinde, TİKA Ofisini de ziyaret etti. Zorlu, TİKA Ofisinde, Bozok Müzesi konusundaki işbirliği imkanlarını konuşma imkanı buldu. Zorlu, ‘’Yozgat ve Nur-Sultan şehri arasında köprü kuracağız. TİKA Koordinatör Evren Rutbil, Kökbar (Gökbörü) oyununu tanıttıkları özel kitabı hediye etti’’ dedi. Yozgat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ettiğini bildirdi. Zorlu, ‘’Türkiye Türkçesi eğitimleri devam ediyor. Ben oradayken bir grup basın mensubu eğitime başlamıştı. Önemli hizmetleri olan Enstitü Müdürü Almagül hanıma tavşan kanı çay için de teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Nur Sultan-Yozgat Arasına Köprü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüreğimiz kan ağlıyor
Yüreğimiz kan ağlıyor
Bahar hazırlığı
Bahar hazırlığı
Olumlu Davranış teknikleri
Olumlu Davranış teknikleri
Birliğe davet
Birliğe davet
KANDiL NEDENiYLE iKRAM
KANDiL NEDENiYLE iKRAM
Araç sayımız azalıyor
Araç sayımız azalıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim