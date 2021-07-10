Nüfustan ikamette hizmet

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engellilere ‘Gezici Kayıt Terminali’ uygulamasıyla kimliklerin evlerinde verilmeye başlandığı belirtildi. Biyometrik veri, parmak izi, fotoğraf ve imzalanan evraka kadar tüm işlemlerin evlerde tamamlandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden evrak imzalanmasına kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle özel kıyafetler giyen ve gerekli önlemleri alan görevliler, rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden çıkamayanlara büyük kolaylık sağlıyor. Hasta, engelli ve yaşlılara kolaylık sağlamak amacıyla uygulamanın başlatıldığı bildirildi. İl merkezi, ilçe, belde ve köylerde çipli kimlik kartı işlemlerini tamamlanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürüldüğü kaydedildi. Çalışmaların, muhtarlarla ortak yürütüldüğü, salgından dolayı tüm sağlık kurallarına uygun şekilde çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekildi. •Seyfettin Sağlam•