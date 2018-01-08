Nüfusta ek mesai

Yozgat Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, Yozgat Merkez ile İlçe Nüfus Müdürlükleri, hafta içi saat 19:00’ a kadar, hafta sonu Cumartesi günleri 09:00-17:00 saatleri arasında 31 Ekim 2018 tarihine kadar hizmet verecek şekilde açık bulundurulacak. 2017 yılı içinde Yozgat il genelinde toplam 101 bin 691 T.C. Kimlik Kartı başvurusunun alındığı belirtildi. İl nüfusu göz önüne alındığında, planlanan 3 yıllık sürenin azalmakta olduğuna dikkat çekilip, ‘Sıkıntı yaşanmaması için 15 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın biyometrik fotoğrafı ile birlikte bizzat İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir’ denildi.