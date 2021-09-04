Nüfus yarın da açık

Öğrenciler, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü ve barkodlu-karekodlu ‘Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek. Bunun için, yarın 07.00-10.30 saatleri arasında sınav merkezlerinin bulunduğu il/ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak. Sınavların Yozgat Merkez ile birlikte Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yerköy ilçelerinde yapılacak.