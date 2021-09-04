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Yozgat
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Nüfus yarın da açık

Yozgat’ta yarın saat 10.00' da gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık işleri servisleri açık olacak.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:03
Nüfus yarın da açık

Öğrenciler, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. kimlik kartı almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü ve barkodlu-karekodlu ‘Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek. Bunun için, yarın 07.00-10.30 saatleri arasında sınav merkezlerinin bulunduğu il/ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak. Sınavların Yozgat Merkez ile birlikte Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yerköy ilçelerinde yapılacak.

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Nüfus Yarın Da Açık
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