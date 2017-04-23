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Novada' da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2017 Pazar 23:59
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Novada Yozgat Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birbirinden eğlenceli etkinlikleri, eğitici atölyeleri, resim sergisi ve müzik dinletisini etkinliklerine sahne oldu. Etkinliklere çocuklar kadar aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Novada' da 23 Nisan coşkusu
Novada Yozgat Alışveriş Merkezi 22-23 Nisan’da günlerinde Ebru Sanatı etkinliği ile 23 Nisan’a özel Novada Çocuk Kulübü atölyeleri, müzik dinletisi, 23 Nisan Resim Şenliği’ni içeren sürprizlerle dolu bir bayram programını gerçekleştirildi.
Eğlencenin en keyifli adresi Novada Yozgat AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 22 Nisan Cumartesi günü Novada Çocuk Kulübü’nde resim atölyesi ile yüz boyama, oyun hamuru ve müzik dinletisi etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Novi ve Nova maskotları da Novada’nın küçük ziyaretçilerini karşılayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününe özel olarak LC Waikiki mağazası 23 Nisan’a özel aktivitelerini çocuklarla buluşturdu. Etkinlikler kapsamında 23 Nisan Resim Şenliği ve resim boyama atölyesi LC Waikiki mağazası önünde gerçekleştirildi.
Novada Yozgat; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile yapılan ortak iş birliği birliğiyle, 23 Nisan Pazar günü Ebru Sanatı atölyesi ve resim sergisinin yanı sıra bağlama, gitar ve ney eşliğinde müzik dinletisi etkinliğine ev sahipliği yaptı. 
Etkinlikler kapsamında, Novada Çocuk Kulubü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak yüz boyama, oyun hamuru ve resim atölyeleri gerçekleştirildi. Novada Çocuk Kulübü katılımcısı çocuklar müzik dinletisi eşliğinde eğlenirken dağıtılacak sürprizlerle keyifli bir gün geçirdiler.

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