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NOVADA 1 YAŞINDA

YOZGAT’ın en büyük alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi olan Novada birinci yaşını ünlü popçu Fettah Can’ın verdiği konser ile kutladı.

NOVADA 1 YAŞINDA

YOZGAT’ın en büyük alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi olan Novada birinci yaşını ünlü popçu Fettah Can’ın verdiği konser ile kutladı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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NOVADA 1 YAŞINDA

Yozgat Novada Alışveriş Merkezi’nde Fettah Can rüzgarı esti, ünlü sanatçıya Yozgatlılar yoğun ilgi gösterdi. Yozgat’a canlılık getiren, ulusal ve uluslararası markaları, kafe restoran ve eğlence alanlarıyla şehre yeni bir yaşam alanı sunan ve bu alandaki önemli bir açığı kapatan Novada, birinci yılını coşkulu etkinliklerle kutladı. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Fettah Can, Novada’da hayranlarıyla buluştu, mini bir konser veren Fettah Can,  hayranlarına albümünü de imzaladı. Fettah Can konserine Yozgatlılar yoğun ilgi gösterirken, Novada ise farklı aktiviteler ve birinci yıla özel indirimler ile vatandaşları mağazaya davet etti.

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