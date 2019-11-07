Nostalji sergisi ilgi gördü

Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, İlçe Emniyet Komiser Yardımcısı Yasin Yamur ile birlikte sergiyi ziyaret etti, okulu gezip, Okul Müdürü Danyal İnce’den bilgi aldı. Kaymakam Özcan, ‘Milli Kültür Öğelerimiz’ konulu sergi hakkında bilgi alıp, yer alan eserleri inceledi. Sergiyi hazırlayan Öğretmen Yasemin Köksal'ın da yer aldığı ‘81 il, 81 masal’ projesi kapsamında bastırılan kitap, Kaymakam Özcan'a takdim edildi. Yemekhanede öğrencilerle beraber tabldotta yemeğini alıp yiyen, Kaymakam Özcan, "Devletimiz, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim ve daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanlarını seferber ediyor. Eğitim bizim için her zaman öncelikli bir iştir. Taşımalı eğitim yapan öğrencilere haftanın beş günü bu okulumuzda sıcak yemek yiyebiliyorlar. Yapmış olduğumuz ziyarette, öğrencilerin dağıtılan yemeklerden memnun olduklarını gözlemledik. Onların memnuniyeti bizleri çok mutlu etti" dedi. Kaymakam Yasin Özcan, Okuldaki Özel Eğitim Sınıfını da ziyaret etti, öğrencilerle tek-tek ilgilenerek, bir süre sohbet etti.