Normalleşme süreci

Orta riskli kentler arasında yer alan Yozgat'ta, müşteri kabul etmesine izin verilen işletmelerde hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, 11 aylık zor bir sürecin ardından kahvehaneler, lokantalar ve kafelerin faaliyete geçtiğini söyledi. Coşgun, ‘’Bundan sonra bizler de daha sıkı tedbir alacağız. Çok zor süreçler atlattık. Bu süreçlerin sonunda da nihayete ulaştık. İnşallah bundan sonra kötü günler görmeyiz. İşyerlerimizin açılması bizi mutlu etti. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Müşterilerden Duran Demirtaş, esnaf lokantalarının açılmasının iyi olduğunu belirtti. Uzun süredir esnafın kapalı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Sabahları sıcak çorba işemiyorduk, şimdi açıldı. Esnafımız kazanacak, bizler de sıcak çorba içeceğiz" diye konuştu. Kahvehanelerin açılmasına sınırlı süre içerisinde de olsa sevindiklerini belirten işletmeci Sadık Şahin de, sürecin sağlıklı gelişmesini sonucunda tamamen normale dönüşmesi için dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini, müşterileri kurallara uygun hareket etmeleri konusunda gerekli uyarıları yapacaklarını bildirdi.