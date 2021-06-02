Normalleşme dönemi

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, iş yerlerinin açılmasından mutlu olduklarını söyledi. Kahvehanelerde oyun oynama yasağının sürdüğünü aktaran Coşgun, ‘’Kahvehanelerde oyun yasak olduğu zaman hiçbir işimize yaramıyor, vatandaş çay içmek için kafelere, çay ocaklarına gitmiyor, kahvehanelere gitmiyor. Bunun yanında diğer esnafımız faaliyete geçti, müşterilerle buluşuyor. İnşallah bir an önce kahvehanelerde oyunlar da açılır ve işletmelerimiz zor durumdan çıkar’’ dedi. Kafe işletmecisi Halil İbrahim Akın da sabah iş yerine açıp müşteri beklemeye başladıklarını ifade ederek, "İşimize başladık, tüm ülkemiz ve esnafımız için hayırlı olsun. Uzun zamandır kapalıydık, bugün 'bismillah' dedik, işimizin başına geçtik. İnşallah bu virüs bir an önce biter, ülkemiz normale döner" diye konuştu. (aa)