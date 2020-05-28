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Normalleşiyoruz…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlamaları bir müddet daha sürecek, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması sınırı 18 yaşa indiriliyor" diye konuştu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:23
Normalleşiyoruz…

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.
Korona virüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.
İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indirildi. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
1 Haziran restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.
Koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklanan yeni kararlar şu şekilde:
♦ Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırıldı.
♦ İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.
♦ Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran'da açılacak.
♦ 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek.
♦ İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek.
♦ 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indirildi.
♦ 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba- Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
♦ 1 Haziran restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında olacak.
♦ Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.
♦ Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran'da faaliyete geçebilecek.
♦ Müze ve ören yerleri de 1 Haziran'da açılacak.
♦ Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek.
♦ Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı.
♦ Deniz turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.
♦ Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren, kütüphaneler, gençlik merkezleri, kampları, kıraathaneler de 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.
♦ Açık havada konserler, yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek.

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Cumhurbaşkanı.Erdoğan.Normalleşme.Yozgat.Korona Virisü.
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