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Normale döndük

Yozgat’ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

02 Haziran 2020 Salı 00:16
Normale döndük

YOZGAT’ta korona virüs nedeniyle pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, uzun aradan sonra normal hasta kabulüne başladı. Kent merkezinde ise çay ocakları, kahvehaneler ve lokanta gibi işletmeler de kapılarını müşterilerine açtı. Çay ocağı işleten Yakup Başol, tekrar işe başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İş yerleri kapalı olduğu için büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Başol, "Bugün iş yerimizi açtık. Çok mutluyuz. İnşallah, korona virüs bir an önce tamamen yok olur da herkes normal hayatına döner" dedi.
OKTAY AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni normal hayata geçiş yapıldığını hatırlatarak, ‘’Ancak bazı kısıtlamaların sona ermesi, Kovid-19 ile mücadelemizin bittiği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte de tedbiri asla elden bırakmayacağız. Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız’’ uyarısında bulundu.
Oktay, amacın salgınla mücadelede elde edilen kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek olduğuna vurgu yaptı. Oktay, ‘’Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur’’ dedi. 

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Normale Döndük
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