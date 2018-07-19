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Nohutlu yeşerecek

BOZKIR görüntüsüyle dikkat çeken Yozgat’ta Nohutlu Tepesi yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşertilecek.

Nohutlu yeşerecek

BOZKIR görüntüsüyle dikkat çeken Yozgat’ta Nohutlu Tepesi yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşertilecek.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Nohutlu yeşerecek

Anadolu’nun bozkır vilayetleri arasında bulunan, buna karşın ilçelerinde gür ormanı bulunan Yozgat, il merkezinde de yeşili arıyor. Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık dışında, il merkezinde yeterli yeşil alana sahip olamayan Yozgat’ta, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Geçmişte yapılan kapsamlı fidan dikim törenleri ve hatıra ormanı oluşturma geleneği azalsa da, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge müdürlüğünün bu kapsamda Nohutlu bölgesinin batı tarafını ağaçlandıracağı öğrenildi.

Nohutlu tepesinin arka kısmında, Spor Vadisi Projesinin üçüncü etabında binlerce fidan toprakla buluşmuştu. Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü de tepenin batı kısmında ağaçlandırma yapacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre toprak yapısı uygun olmadığı için, ilgili alana toprak taşıma ve teraslama faaliyetlerinin ardından dikim yapılacağı bilgisi aktarıldı.

Öte yandan Yozgat kamuoyu da Spor Vadisi projesi kapsamında oluşturulacak yeşil alanın akıbetini merak etmeye başladı. Yozgat Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında bölgeye 200 bin muhtelif ağaç dikileceği ayrıca 3 kilometrelik doğa yürüyüş parkurunun da ıhlamur ağaçlarıyla donatılacağı ifade edilmişti.

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