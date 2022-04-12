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NOHUTLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması amacıyla 6 çeşit nohut, deneme amaçlı toprakla buluşturuldu.

12 Nisan 2022 Salı 00:13
NOHUTLAR TOPRAKLA BULUŞTU

En fazla hububat ekimi yapılan iller arasında yer alan Yozgat’ta, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda Nihatbey, Caner, Onur, Sezgin, İnci, Ilgaz ve Azkan isimli 7 çeşit nohudun deneme ekimi yapıldı. Yozgat merkeze bağlı Büyükmahal ve Sorgun ilçesine bağlı Alcı köylerinde nohut çeşit deneme ekimlerinin 3’er dekarlık alana eşit şekilde ekildiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yerli nohut tohumluklarının çiftçilere tanıtılması amacıyla demonstrasyon çalışmalarının yapıldığını söyledi.
2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün “Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın” sloganıyla başlattığı proje doğrultusunda araştırma enstitüleri ve özel firmalarca geliştirilerek tescil ettirilen yerli tohumlarla deneme amaçlı nohut ekimleri yapıldı. Bu deneme ekimiyle, ilimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacak. Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenmesiyle Bakanlığımız, araştırma kuruluşlarınca yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılmasını amaçlanmaktadır” dedi.
Nohutların gelişim dönemlerinde il müdürlüğüne bağlı teknik personeller tarafından takip edileceğini de vurgulayan Özkaya, gerekli ilaçlama ve bakımların yapılarak hasat döneminde verimin değerlendireceğini söyledi. •iha•

İhlas Haber Ajansı

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