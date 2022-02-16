Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Nöbet değişimi

Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yeni başkanı Kazım Çekilmez oldu.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:06
Nöbet değişimi

Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin mevcut Başkanı Nuri Yardım seçimlerde adaylığını koymadı. Bunun üzerine yapılan seçimlerde yeni Başkan Kazım Çekilmez oldu. Gerçekleştirilen kongreye, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın,  dernek üyeleri,  iş adamları, sanayiciler, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, Yozgat yöresini temsil eden dernek ve kurum başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
BİRLİK VE 
BAREBERLİK MESAJI VERİLDİ
Yapılan kongrede başkanlığa seçilen Kazım Çekinmez,  birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Çeşitli nedenlerden dolayı gurbete gelmiş biz Yozgatlılar; birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Bu yüzden bu dernek kurulmuştur. Dernek sayesinde biz Yozgatlılar bir araya geliyoruz. Gurbette büyüyen yeni neslimize; Yozgat’ı unutturmamak bizim asli vazifemizdir. Biz, bir birimize sarıldıkça güçlüyüz. Her geçen gün, daha da kurumsal bir yapı kazanarak; derneğimiz güçleniyor ve büyüyor. Biz Yozgatlılar bir araya geldiğimiz sürece, birlikteliğimizi koruduğumuz takdirde, her zaman temsil makamında olacağız; doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında köprü vazifesinde bulunacağız” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Nöbet DeğişimiIlerigazetesişubatPazrtesi2022YozgatSorgunGebzeDarıcaDilovasıÇayırova Yozgatlılar Kültür Ve Dayanışma DerneğiKazım ÇekilmezNuri Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzde 7 kuyruğu
Yüzde 7 kuyruğu
ORAN’dan 500 bin liralık destek
ORAN’dan 500 bin liralık destek
Gündemdeki konuları görüştüler
Gündemdeki konuları görüştüler
Sahte satışa uyarı
Sahte satışa uyarı
Hemşehrilerini ağırlıyor
Hemşehrilerini ağırlıyor
Köse’den başkanlara ziyaret
Köse’den başkanlara ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim