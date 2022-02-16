Nöbet değişimi

Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin mevcut Başkanı Nuri Yardım seçimlerde adaylığını koymadı. Bunun üzerine yapılan seçimlerde yeni Başkan Kazım Çekilmez oldu. Gerçekleştirilen kongreye, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, dernek üyeleri, iş adamları, sanayiciler, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, Yozgat yöresini temsil eden dernek ve kurum başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

BİRLİK VE

BAREBERLİK MESAJI VERİLDİ

Yapılan kongrede başkanlığa seçilen Kazım Çekinmez, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Çeşitli nedenlerden dolayı gurbete gelmiş biz Yozgatlılar; birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Bu yüzden bu dernek kurulmuştur. Dernek sayesinde biz Yozgatlılar bir araya geliyoruz. Gurbette büyüyen yeni neslimize; Yozgat’ı unutturmamak bizim asli vazifemizdir. Biz, bir birimize sarıldıkça güçlüyüz. Her geçen gün, daha da kurumsal bir yapı kazanarak; derneğimiz güçleniyor ve büyüyor. Biz Yozgatlılar bir araya geldiğimiz sürece, birlikteliğimizi koruduğumuz takdirde, her zaman temsil makamında olacağız; doğduğumuz yer ile doyduğumuz yer arasında köprü vazifesinde bulunacağız” dedi.

