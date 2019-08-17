NiYE KAVGA EDiYORUZ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çayıralan ilçesinde belediye tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Bal ve Kültür Festivali'nde katılmak üzere geldiği ilçede, bir ülkede insanların kendisi dışındaki canlıları da koruması, o canlıların yaşaması için elinden gelen bütün çabayı göstermesi gerektiğini söyledi. Çayıralan ilçesiyle birlikte Çandır ilçesi ile Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yol üzerinde yerleşim alanlarında otobüsü çeviren vatandaşlarla tokalaşıp, ayaküstü sohbet etti. Kılıçdaroğlu, "Ağaçlarımızı koruyacağız, ormanlarımızı koruyacağız. Kaz Dağlarını koruyacağız. O dağlardaki ağaçları, ormanları koruyacağız. Bunu söylediğimiz zaman bana kızıyorlar, diyorlar ki 'Ey Kılıçdaroğlu niye böyle konuştun?' Ağacın, kurdun kuşun hakkı yok mu, insanın hakkı yok mudur? Herkesin bu doğada bir hakkı vardır, bir hukuku vardır. Hiç kimse unutmasın, kainat adaletle inşa edilmiştir, adaletsiz bir kainat yoktur. Adaleti savunmak sadece bir partinin görevi değil, bir kişinin görevi değil, insan olan herkesin ortak görevidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, mahalli idareler seçimini kazanan belediye başkanlarının, parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet sunması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Yeni bir sayfa açıyoruz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimliği, inancı, yaşam tarzı, yaşadığı bölge, hiçbir ayrım yapmadan, her insanın mutlu olacağı, huzurlu olacağı ve siyasetin de akil ve aynı zamanda ahlaklı olacağı bir süreci başlatmak istiyoruz. Dedik ki siyasetçi hesap vermek zorundadır. Siyasetçi cebini dolduramaz, siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bunu yapmak kararlılığındayız" diye konuştu.

Çayıralan Bal Festivali etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Yıldırım Kaya, Erdoğan Toprak, TBMM Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar eşlik etti