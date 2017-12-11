-Nikah salonu taşınacak

Başkan Arslan, Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde Gençlik Merkezi içerisinde bulunan nikah salonunun, Yozgat’ın en eski mahallelerinden Eskipazar’ı canlandırmak adına bu mahallede hizmet vereceğini ifade etti. Yozgat’ta belli noktalara saat kuleleri diktiklerini hatırlatan Başkan Arslan, “Şehirleşme ve semtleşme belli yapıların olduğu noktalarda başlar. Bizde bu noktada bazı noktalara saat kuleleri ve meydanlar inşa ediyoruz” dedi.

Başkan Arslan, nikah salonunun Eskipazar’a taşınmasıyla birlikte, mevcut gençlik merkezine ciddi bir kütüphane kazandıracaklarını da aktararak, “Bu kütüphanemiz de gerçek manada gençlerimize hizmet edecek. Gençlik merkezimiz gerçek manada gençlik merkezi olacak” şeklinde konuştu.