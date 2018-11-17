Nihat Hatipoğlu Novada Avm'de

Yozgat’ın ilk ve tek alışveriş merkezi projesi olan Novada Yozgat Alışveriş Merkezi, sevilen isimleri ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Alışveriş ve eğlence alanında ilkleri ve farklı etkinlikleri ziyaretçileri ile buluşturan Novada Yozgat Alışveriş Merkezi, ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu ziyaretçileriyle buluşturacak. Kişiliği ve yaptığı programlarla herkesin severek izlediği Nihat Hatipoğlu, Mevlid kandili öncesi sevenlerinin sorularını yanıtlayacak.