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Niğde’ye uğurlandı

YOZGAT’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, bisikletçi Yasin Karadavut, FETÖ/PDY Terör Örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor İlçesi’ndeki mezarını ziyaret etmek için 370 kilometre pedal çevirmek üzere Şehitlikten uğurlandı.

Niğde’ye uğurlandı

YOZGAT’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, bisikletçi Yasin Karadavut, FETÖ/PDY Terör Örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor İlçesi’ndeki mezarını ziyaret etmek için 370 kilometre pedal çevirmek üzere Şehitlikten uğurlandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Niğde’ye uğurlandı

15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına Yozgat’tan 370 kilometre pedal çevirerek Niğde’ye ulaşmak isteyen Karadavut, düzenlenen tören ve dualar eşliğinde Yozgat Şehitliği’nden yola çıktı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk Bayrağı ve Yozgat Şehitliğinden alınan bir kavanoz toprağı Karadavut’a emanet ederek, “Bu ülkede Ömer Halisdemir’ler, kahramanlar bitmez. Türkiye, genciyle yaşlısıyla kadınıyla vatanına milletine sahip çıkan bir ülkedir. Dostlar da düşmanlarda bunu iyi bilsinler” dedi.

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine 370 kilometre pedal çevireceğini belirten bisiklet sporcusu öğretmen Yasin Karadavut ise, “Onlar, bizler için bu memleket için canlarını, kanlarını, sevdiklerini terk ederek feda ettiler. Biz de onlar için terimizi dökeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Genç nesillerimize aktaracağız. Amacımız ezanımızı göklerde inletmek, bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktır” diye konuştu.

Okunan Kuranı Kerim ve edilen duaların ardından Karadavut Niğde’ye uğurlandı.

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