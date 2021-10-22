NiDA’YA VEFA

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yaşamkent Mahallesinde Yozgatlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Nida Tüfekçi’nin adını verdiği parkın açılışını da yaptı. Türk Halk Müziği sanatçısı Müzikolog Nida Tüfekçi’nin adını taşıyan parkın açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘’Türk Halk Müziğine, Türk folkloruna hizmet etmiş Yozgatlı sanatçı Nida Tüfekçi’nin Çankaya’da sonsuza kadar yaşayacak’’ dedi. Çankaya Belediyesi olarak ranta değil halka hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Taşdelen, ‘’Çankaya Belediyesinin hizmet aşkı hizmet azmi devam edecektir. Bize bu aşkı, azmi kazandıran en önemli unsur Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü biz Atamıza öyle kuru sözle değil çalışarak, üreterek layık olacağımıza inanıyoruz. Ne kadar fazla çalışırsak, ne kadar fazla üretirsek, belediyemizi ne kadar halkla birebir tutarsak o kadar Atamıza layık olacağız’’ diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN DEĞERİ

Park açılışına katılan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bir Türkiye değerinin isminin sonsuza dek yaşatılacak olmasından dolayı Taşdelen’i kutladı. Taşdelen’in birçok ilkleri Çankaya’da başardığını kaydeden Torun, ‘’Göreve geldiğiniz günden bu yana yoğun bir çalışma içindesiniz. Bütçe çalışmaları, yeşil alan çalışmaları olarak ortaya koyduğunuz birçok eser ile gururumuz oldunuz. Duayen belediye başkanımız Doğan Taşdelen’in geleneğini de yaşatıyorsunuz. Belediyelerimiz her türlü baskıya, engellemelere rağmen bunları birer birer aşarak harikalar yaratıyorlar. Çankaya Belediye Başkanım, Atatürk’ün ilçesine layık bir şekilde hizmet veriyor’’ ifadelerini kullandı. Yozgat’ın yetiştirdiği sanatçı Nida Tüfekçi adını taşıyan park 11 dönüm üzerinde hizmet verecek. Koşu yolu, kondisyon alanı, çocuk oyun alanı ve yeşil alanı ile ferah bir yaşam alanına dönüşen parkın yapımında büyük emeği olan Çankaya Belediyesi İmar A.Ş Genel Müdürü Hüsnü Gürsoy’un yanı sıra, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş, Çankaya Yozgatlılar Dernek Başkanı Halil Özkan, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş, Çankaya ve Mamak CHP ilçeleri başkanları da katıldı.