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NİDA HOCA TAŞINIYOR

YOZGAT’ta 2005 yılında yapılan Nida Tüfekçi ve Sürmeli anıtının yerinden sökülerek Kent Park’a taşınacağı bildirildi.

NİDA HOCA TAŞINIYOR

YOZGAT’ta 2005 yılında yapılan Nida Tüfekçi ve Sürmeli anıtının yerinden sökülerek Kent Park’a taşınacağı bildirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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NİDA HOCA TAŞINIYOR

Yozgat’ta 2005 yılında Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi tarafından Yimpaş Alışveriş merkezi önündeki kavşağa, hemşerimiz heykeltraş Aslan Başpınar’a yaptırılan Nida Tüfekçi ve Sürmeli Anıtı’nın yerinden taşınacağı öğrenildi. Yapıldığı günden bu tarafa bakım ve onarım çalışması yapılmayan anıtta dökülmeler meydana gelmişti. Anıt çevresinin mezbele görüntüsü Yozgatlı vatandaşları rahatsız etmesine karşın, geçen onca süreye rağmen herhangi bir onarım ve çevre düzenlemesi de yapılmadı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sürmeli Anıtı olarak bilinen anıtı Kent Parka taşıyacaklarını söyledi. Trafiğin rahatlaması için de taşıma işleminin gerekli olduğunu belirten Başkan Arslan, anıtın kent parkta yeni yerinde duracağını ifade etti.
Sürmeli Anıtında, Türk Halk Müziği’ne büyük katkılar sunan, günümüzdeki birçok büyük sanat adamını yetiştiren Nida Tüfekçi’nin heykelinin yanı sıra, yine Türk Halk Müziği’nin büyük seslerinden, Tüfekçi’nin eşi Neriman Altındağ Tüfekçi’nin de heykeli bulunuyor.

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