NiDA HOCA TAŞINDI

Yozgat Belediyesi tarafından 2005 yılında Sürmeli Anıtı olarak hazırlanan alanda Nida Tüfekçi ve eşi Neriman Altındağ Tüfekçi’nin de heykeli yer almaktaydı. Zaman içerisinde artan trafik sıkışıklığı ve yol genişletme gereksinimleri dolayısıyla, heykel taşınarak Kent Parktaki yeni yerine yerleştirildi. Hemşerimiz heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yapılan heykel, yerinden sökülerek Kentpark içerisine yerleştirildi.