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NiDA HOCA TAŞINDI

DERLEDİĞİ yüzlerce türkü ve yetiştirdiği sanatçılarla Türk Milletine büyük hizmetler eden Nida Tüfekçi’nin eşiyle birlikte yer aldığı heykeli kent parka taşındı.

NiDA HOCA TAŞINDI

DERLEDİĞİ yüzlerce türkü ve yetiştirdiği sanatçılarla Türk Milletine büyük hizmetler eden Nida Tüfekçi’nin eşiyle birlikte yer aldığı heykeli kent parka taşındı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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NiDA HOCA TAŞINDI

Yozgat Belediyesi tarafından 2005 yılında Sürmeli Anıtı olarak hazırlanan alanda Nida Tüfekçi ve eşi Neriman Altındağ Tüfekçi’nin de heykeli yer almaktaydı. Zaman içerisinde artan trafik sıkışıklığı ve yol genişletme gereksinimleri dolayısıyla, heykel taşınarak Kent Parktaki yeni yerine yerleştirildi. Hemşerimiz heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yapılan heykel, yerinden sökülerek Kentpark içerisine yerleştirildi.

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