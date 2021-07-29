NEZAKET ZiYARETi

Genel kurul toplantısının ardından bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, derneği bir sonraki genel kurula kadar yönetecek üyeleri belirlediler. Yönetim kurulu başkanlığına Gökay Açıkgöz, başkan yardımcılığına Tarık Topkaya, sekreter üyeliğe Mehmet çiftçi, sayman üyeliğe Ali İhsan Baran ve asil üyeliğe Mehmet Çiftçi seçildi. YOŞAD yönetim kurulu başkanı Gökay Açıkgöz beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret ederek, yapacakları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Açıkgöz, derneğin 82 üyesinin bulunduğunu belirterek, aktif/pasif üyelik işlemleri kapsamında yeni bir çalışma yapacaklarını ve her şehit ver gazi ailesinden en az bir kişinin üye olmasını sağlayacaklarını ifade etti. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yozgat il genelinde faaliyet gösteren 451 dernekten 6’sının şehit aileleri ve gazi dernekleri olduğunu vurgulayarak yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.