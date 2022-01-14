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Neyzenler yetişiyor

Spor Vadisi Bölgesinde bulanan Yozgat Gençlik Merkezi’nde Ney Eğitmeni Halil İbrahim Güneşer gözetiminde açılan Ney kursunda neyzenler yetişirken, öğrenciler öğrendiklerini ney dinletileri düzenleyerek Yozgatlı gençler ile paylaşıyor.

14 Ocak 2022 Cuma 00:57
Neyzenler yetişiyor

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi eğitmenler gözetiminde düzenlenen Ney kursu ile yeni Neyzenler yetişiyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi desteği ile Ney Eğitmeni Halil İbrahim Güneşer gözetiminde Ney çalmayı öğrenen gençler, zaman zaman da ney dinletisi ile gönüllere dokunuyorlar. Yozgat Gençlik Merkezi gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirici atölye çalışmaları ile yanlarında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat Gençlik Merkezi tarafından Yozgatlı gençler için geçtiğimiz günlerde ne dinletisi düzenlendi. Yozgat Belediyesi tarafından tarihi Askerlik Şubesi binasının tahsis edilmesi ile birlikte tarihi binada gerçekleştirilen ney dinletisinde, Gençlik Merkezinde ney öğrenen gençler öğrendiklerini kendilerini dinlemeye gelenlerle paylaştı. Gençlerin uzun süre sebatlarının ve gayretlerinin sonucu genç bir ekiple Tarihi Askerlik şubesinin havasına uygun dinleti olurken, gençler Geleneksel ve Tasavvuf Musikisine olan ilgileri de takdire şayandı. 

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