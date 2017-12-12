-NEYİN ÖDÜLÜ!

-Yozgat’ta plansız, programsız yaptığı kesintilerle vatandaşı çileden çıkartan Çedaş ödül kazandı...

BİRÇOK kentte altyapı yatırımlarına önem veren, neredeyse sorunsuz hizmet sunankısa adı ÇEDAŞ olan Çamlıbel Elektrik şirketi, Yozgat’ta sınıfta kaldı. Sık sık elektrik kesintileriyle vatandaşı çileden çıkartan ÇEDAŞ’ın, şehir merkezindeki billboardlara ‘ÇEDAŞ’a 5 Yıldız!’ afişler astırdı. Vatandaşlar afişleri görünce ‘Neyin ödülü, neyin 5 yıldızı?’ sorusunu birbirine sorup, ‘Yozgat’ta sıkça elektrik kesintisi yaptığı için mi ödüle layık görüldü?’ yorumunu yaptı. KalDer tarafından kaliteyi Türkiye çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne Temmuz 2017’de dahil olan ÇEDAŞ’ın ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız’ belgesine layık görüldüğüne yer verildi.