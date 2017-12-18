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Nevşehir’de toplandılar

NEVŞEHİR Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ev sahipliğinde, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 7 il ve bir ilçenin Şehit ve Gazi Dernek Başkanları bir araya geldi. Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yozgat ile birlikte Aksaray, Niğde, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi şehit ve gaziler dernek başkanları katıldı.

Nevşehir’de toplandılar

NEVŞEHİR Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ev sahipliğinde, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 7 il ve bir ilçenin Şehit ve Gazi Dernek Başkanları bir araya geldi. Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yozgat ile birlikte Aksaray, Niğde, Kırşehir, Sivas, Kırıkkale ve Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi şehit ve gaziler dernek başkanları katıldı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Nevşehir’de toplandılar

Toplantıda şehit ve gazi dernek başkanları adında açıklamada bulunan Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi gazilerin bir taksici kadar değerinin bulunmadığını ileri sürdü. Çiftçi, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yaşadığı sorunlar, sıkıntılar ile ilgili yaptığımız istişarelere ilk çalışmayı Nevşehir’den start vererek başlatıyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin birçok sorunu vardır. Bizler bu sorunun çözümünde başta Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan velhasıl hükümeti temsil eden tüm bakan ve milletvekillerimizden destek bekliyoruz’’ dedi. 

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