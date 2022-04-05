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Nevruzun fidanları

Yozgat İl merkezinde bulunan Perihan Coşkun Adnan Vural Kızılay Anaokulu tarafından düzenlenen ‘Nevruz Bayramı’ programı okul bahçesinde gerçekleşti.

05 Nisan 2022 Salı 00:45
Nevruzun fidanları

Nevruz bayramı kutlayan öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.  Düzenlenen programda okul bahçesinde ateş yakılarak, oyunlar oynandı. Okul bahçesine kurulan sofra ile öğrenciler yemeklerini yediler. 5/B sınıfı öğretmeni Gülsüm Poyraz, “Çocuklarımıza küçük yaşta kültür miraslarımızın neler olduğunu anlatmak, göstermek ve aşılamak istiyoruz. Miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak öğretmenlerin asıl görevidir, her fırsatta çocuklarımıza miraslarımızı anlatarak onlarında gelecek nesillere aktarmalarına örnek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim fidanlarımızdır, onları kültürümüzle, adet ve geleneklerimiz ile güzel yetiştirirsek onlardan sonra gelecek olan Fidanları da güzel şekilde yetiştireceklerdir. Etkinliğimize katılan öğrenciler ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” İfadelerinde bulundu.

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