Nevruz kutlandı

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’nin de katıldığı etkinlikte, Körükle Ateş yakıldı, üzerinden atlandı, ata binildi, yaylar gerilip, oklar fırlatıldı. Türk Dünyası'nın yeni günü, doğanın uyanışı ve baharın gelişinin sembolü, Türk'ün bayramı olarak kutlanan nevruz renkli görüntülere sahne oldu. MHP Yozgat İl Başkanı Irgatoğlu, Türk coğrafyasının ata yurttan ana yurda yıllardır kutladığı baharın müjdecisi yeniden dirilişin ve kurtuluşun başlangıcı olarak gördüğü nevruz bayramını kutladı. Irgatoğlu, ‘’Bu büyük kültürel mirasın Türk coğrafyasındaki doğuda Çin seddinden batıda Türk (Ege) denizine kadar umutla sevgiyle, geçmişten aldığı güç ve geleceğe güvenle Türk var olduğu müddetçe kutlanacaktır. Tüm Türk ve İslam aleminin nevruz bayramını kutluyorum. Bu yeni günün Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Sağlık, birlik, beraberlik, huzur ve mutluluklar diliyorum’’ dedi.