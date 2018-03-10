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Nesil Savaşları anlatıldı

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Şengönül, Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Yurdu’nda kalan öğrencilere, ‘Nesil Savaşları’ konusunda konferans verdi.

Nesil Savaşları anlatıldı

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Şengönül, Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Yurdu’nda kalan öğrencilere, ‘Nesil Savaşları’ konusunda konferans verdi.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Nesil Savaşları anlatıldı

Şengönül, Millet ve kavimlerin top yekûn savaşı, Klasik savaşlar, Birinci Dünya savaşları ile oluşan manevra savaşları ve son olarak Nesil savaşları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Nesil savaşların bizleri ve İslam dünyası nasıl etkileyebileceği, ümmet olarak nasıl önlem almamız gerektiğinin önemi üzerinde duran Şengönül, ‘’Meydana gelebilecek 4. Nesil savaşlarında sadece teknoloji üstünlük yeterli olmayacak. İslam’ın oluşturabileceği üstün aklın ve değerlerin gelişimi ile savaş kazanabilecektir’ dedi.

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