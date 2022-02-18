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Neşeli'den ziyaret

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Akdağmadeni Sosyal Hizmetler Merkezini ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Abdullah Neşeli'ye, İl Müdür Yardımcısı Musa Saydam eşlik etti.

18 Şubat 2022 Cuma 00:58
Neşeli'den ziyaret

Ziyarette Sosyal Hizmetler Merkezinde yürütülen iş ve işlemler hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Yılmaz Sufracı, “SHM’lerde Aile Danışmanlığı, Sosyal Ekonomik Destek (SED), Vaka İzleme ve Takip Sistemi, Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Aile Danışmanlık hizmetleri ile birey, aile ve topluma yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Salgın sürecinde de çalışmalarımızı maske, mesafe ve hijyen koşullarına titizlikle uyarak sürdürüyoruz” dedi.
Ziyarette personel ile toplantı yapan Neşeli, SHM’lerin sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesindeki rolüne değindi.  2022 yılında paydaşlar, STK, meslek odaları ile ortak projeler geliştirilmesi, aylık personel eğitimlerinin planlanması, kurumsal kültürün geliştirilmesi, kurumsal aidiyet, personel moral ve motivasyonları artırıcı faaliyetlerin artırılması için çalışmalar yürütülmesini isteyen Neşeli, "SHM’ler aracılığıyla koruyucu, önleyici, eğitici ve rehberlik edici nitelikte faaliyetlerle ailenin mutluluğu,  refahı ve bütünlüğünün sağlanması için çalışıyoruz. SHM’lerle vatandaşlarımız tek bir merkezde pek çok hizmete erişebiliyor. Bu süreçte emeği geçen sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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